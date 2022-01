Mercato : Blas, Cassama, c'est la folie à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Neuvième de Ligue 1, le FC Nantes réalise une superbe saison et cela a automatiquement des conséquences positives sur le mercato.

Tout proche de la relégation la saison dernière, Nantes s’est sauvé avec de grosses frayeurs mais le jeu en valait la chandelle car désormais, les Canaris font partie des très bonnes équipes de Ligue 1. Sous la houlette d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes a retrouvé de la stabilité et se trouve actuellement à la 9e place du championnat, de quoi être plus serein, notamment en période de mercato. Meilleur joueur du club avec huit buts en 21 matchs avec Nantes cette saison, Ludovic Blas a par exemple été cité de manière récurrente comme un candidat au départ. Mais avec la stabilité retrouvée du club nantais, l’ancien Guingampais n’est désormais plus pressé de partir. C’est ainsi que selon les informations de RMC, Ludovic Blas a d’ores et déjà écarté un départ au mercato hivernal.

Ludovic Blas veut rester à Nantes

Le milieu offensif nantais, sous contrat avec le club de Loire-Atlantique jusqu’en 2024, souhaite « se concentrer sur la fin de la saison » avant d’envisager -ou pas- un départ lors du mercato estival, rapporte la radio. Dans le secteur du milieu de terrain justement, le FC Nantes pourrait à la fois conserver ses meilleurs joueurs à l’instar de Ludovic Blas mais également se renforcer. Et pour cause, Foot Mercato dévoile que Nantes est très intéressé par le recrutement de Moreto Cassama, joueur clé du Stade de Reims depuis trois saisons. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, où il brille avec la Guinée Bissau, il a vu un concurrent de taille débarquer à Reims en la personne de Jean Cajuste, recruté cet hiver par le club champenois pour près de 10 millions d’euros. Une aubaine pour le FC Nantes, qui se verrait bien récupérer Moreto Cassama pour une somme comprise entre 2 et 3 millions d’euros. Le joueur est plutôt emballé par le projet, reste aux deux clubs à se mettre d’accord…