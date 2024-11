Les supporters nantais autorisés, le PSG a vendu leurs places ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Interdit par un arrêté ministériel, le déplacement des supporters du FC Nantes ce samedi au Parc des Princes a finalement été autorisé. Sauf que le PSG avait déjà vendu leurs places à ses propres supporters.

Pour le match contre le Paris Saint-Germain, programmé ce samedi, Antoine Kombouaré et son équipe pourront compter sur le soutien du parcage réservé aux visiteurs au Parc des Princes. En effet, dans la foulée de la parution d'un arrêté pris vers 1h du matin par le ministère de l'Intérieur, l'Association nationale des supporters avait saisi deux heures plus tard le Conseil d'Etat en référé. À quelques heures de la rencontre PSG-Nantes, l'arrêté a été suspendu, autorisant donc la venue des fans nantais dans la capitale. Mais il y a un souci majeur.

L'arrêté ministériel a été publié à 1h du matin. Et suspendu dès ce matin. Le recours a été déposé à 3h du matin.

Comment le PSG aurait-il pu vendre 1000 places en pleine nuit ?

Et de quel droit le PSG a-t-il vendu le parcage alors qu'un recours était en cours ? https://t.co/N6QEPhHULa — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) November 30, 2024

Cette décision du Conseil d'Etat est évidemment un camouflet pour les autorités, qui en prenant cet arrêté le plus tard possible, espéraient échapper à une contre-attaque de l'Association Nationale des Supporters. Mais visiblement, cette dernière devait se douter du coup qui se préparait et elle a été en mesure de réagir très vite en plein milieu de la nuit. De plus, l'Etat devra régler 3.000 euros à l'ANS pour les frais de justice engagés. Toutefois, c'est une victoire pour rien, puisque suite à une décision de la préfecture de police, et en accord avec la Ligue de Football Professionnel, le Paris Saint-Germain aurait déjà remis en vente les places du parcage visiteurs pour ses propres supporters. Une commercialisation qui étonne fortement l'Association nationale des supporters, mais qui laisse les fans nantais dans une situation assez inconfortable.