Le Trophée Emiliano Sala est annulé, bravo le FC Nantes !

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a renoncé à participer au Challenge Emiliano-Sala qui devait réunir quatre clubs où a évolué l'attaquant argentin. Les organisateurs sont contraints d'annuler ce tournoi.

Cette semaine, le FC Nantes a officialisé sa décision de ne pas participer au tournoi organisé à Orléans en mémoire d’Emiliano Sala et qui réunit chaque année le club local, Bordeaux, Caen et Nantes, la recette étant reversée à des associations caritatives. Les dirigeants des Canaris ont en effet considéré que compte tenu de la situation des Girondins, ils n’étaient pas certains d’avoir un adversaire à la hauteur dans le cadre de sa préparation estivale. Ce tournoi devant avoir lieu les 16 et 17 juillet prochains, les organisateurs n’ont pas eu réellement d’autre choix que d’annuler cette série de matchs amicaux. « Le Comité d'Organisation a le regret de vous annoncer l'annulation de la 2e édition du Challenge Emiliano Sala, initialement prévu les 16 et 17 Juillet 2022. Ce tournoi de préparation à caractère caritatif devait regrouper 4 clubs français : FC Nantes, Stade Malherbe de Caen, Girondins de Bordeaux et US Orléans Loiret Football. Pour des raisons sportives et contrairement à ses engagements, le FC Nantes a pris la décision de renoncer à sa participation au Challenge ayant pour conséquence l'annulation de ce Challenge au regard des délais impartis (...) Le Comité d'Organisation est déterminé à pouvoir proposer cette seconde édition du Challenge Emiliano Sala en 2023 avec l'ensemble de ces équipes voir davantage et ainsi continuer d'honorer sa mémoire », précisent les organisateurs, qui vont rembourser les 1500 spectateurs qui avaient déjà acheté un billet pour ce tournoi. Si les dirigeants du FC Nantes voulaient se mettre du monde à dos, c'est réussi.