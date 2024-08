Le FC Nantes recrue à l’Inter Milan

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

A la recherche d’un gardien de but pour compenser le probable départ d’Alban Lafont, le FC Nantes a trouvé son bonheur en Italie.

Les Canaris sont bien partis pour enregistrer la venue d’Andrei Radu, gardien qui n’a pas eu sa chance à l’Inter Milan la saison passée. Le média roumain Prosport annonce que le club italien a favorisé son départ pour Nantes en raison de l’offre de transfert sec du club de Waldemar Kita, et ce afin d’éviter un nouveau prêt. La saison dernière, le gardien de 26 ans a été prêté à Bournemouth, sans parvenir non plus à s’y imposer. A un de la fin de son contrat, Radu va donc quitter l’Inter si tout continue d’aller dans le bon sens. Le gardien roumain est en tout cas favorable à un transfert définitif pour tenter de relancer sa carrière, et si possible s’imposer dans la Maison Jaune pour ces prochaines saisons. Le gardien d’1,88 m possède une valeur marchande d’un peu moins de 3 millions d’euros, lui qui avait été acheté 10 ME par l’Inter Milan en provenance du Genoa à l’été 2019.