L1 ‍: Nantes boucle une grosse vente en Angleterre

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Grand espoir du centre de formation du FC Nantes, le défenseur central Bastien Meupiyou (18 ans) a refusé de prolonger son contrat avec son club formateur et va signer à Wolverhampton dans les prochains jours.

Défenseur central très prometteur du centre de formation nantais, Bastien Meupiyou va quitter la Ligue 1 d’ici la fin du mercato. En fin de contrat avec le club de Loire-Atlantique dans un an, le natif de Paris a refusé les offres de prolongations du FC Nantes, qui a donc acté le choix de s’en séparer cet été afin de récupérer une indemnité de transfert.

Meupiyou ne voulait pas prolonger à Nantes

Selon les informations de L’Equipe, un accord a été trouvé au cours des dernières heures entre Nantes et Wolverhampton pour le transfert de Bastien Meupiyou. Le montant du transfert est estimé à 5 ME hors bonus et hors pourcentage. Une belle vente pour le FC Nantes avec un joueur qui n’a disputé qu’un match de Ligue 1 même si chez les supporters des Canaris, on aurait aimé voir Meupiyou prolonger son contrat, s’installer comme un titulaire en Ligue 1 et briller à la Beaujoire avant de partir dans un grand club d’ici un ou deux ans.