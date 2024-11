Kita sauve Kombouaré jusqu'à PSG-Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite face au Havre, les dirigeants du FC Nantes ont finalement décidé de maintenir Antoine Kombouaré au moins jusqu'au prochain match, samedi au Parc des Princes face au PSG.

La nuit porte conseil et du côté de Waldemar Kita, ces dernières heures ont été agitées, puisque le propriétaire du club de Nantes se devait de décider de l'avenir immédiat d'Antoine Kombouaré. Alors que Nantes coule à pic en Championnat, et se retrouve barragiste après le match désastreux contre le HAC dimanche à la Beaujoire, les Kita étaient tentés de sacrifier une fois de plus leur entraîneur, Kombouaré étant arrivé à son poste en mars dernier après le limogeage de Gourvennec. Mais, à en croire L'Equipe, les dirigeants du FC Nantes ont finalement décidé de maintenir le technicien kanak à son poste au moins jusqu'au prochain match, à savoir le déplacement de samedi prochain au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.

Nantes n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 31 août

La journée de recherche de coach n’a visiblement pas été fructueuse pour le #FCNantes. #KitaOut — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) November 25, 2024

Nantes : Kombouaré viré, Kita se prépare https://t.co/uyIsDkkKxV — Foot01.com (@Foot01_com) November 25, 2024

Alors que les Canaris n'ont plus gagné le moindre match depuis une victoire à Montpellier le 31 août dernier, Waldemar Kita pense qu'Antoine Kombouaré peut rectifier le tir d'ici à la fin de l'année 2024, même si après le PSG Nantes va se coltiner Rennes et Brest, deux clubs bretons qui traversent un passage difficile en Ligue 1. Ces dernières heures, plusieurs médias régionaux affirmaient que le FC Nantes travaillait sur différentes hypothèses, mais visiblement l'aspect économique a pesé lourd. Antoine Kombouaré, qui semble avoir le soutien de son vestiaire, a un contrat jusqu'en juin 2026 et son licenciement aura un coût que visiblement les Kita ne veulent pas assumer à ce stade de la saison.