FCN ‍: Zappés par beIN, les supporters appellent au boycott

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

D’abord programmé samedi à 14h30, le 16e de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Laval a été reporté le même jour à 17h30. De quoi provoquer la colère de nombreux supporters nantais, dont certains appellent au boycott de la rencontre suite à cette décision de la Fédération Française de Football et du diffuseur beIN Sports.

Un petit changement pour de grandes conséquences. A l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France ce week-end, le FC Nantes va recevoir Laval à la Beaujoire samedi. La rencontre devait initialement débuter à 14h30. Mais la Fédération Française de Football a annoncé le report du coup d’envoi à 17h30 le même jour.

beIN et la FFF critiqués

Pour expliquer sa décision, l’instance dirigée par Philippe Diallo a évoqué « une demande exceptionnelle du diffuseur concernant la programmation TV ». Autrement dit, la requête vient de la chaîne beIN Sports « qui retransmettra six autres matchs sur ce créneau horaire (17h30) avant Orléans (N) - Paris SG (L1) dans la soirée (20h45) », a ajouté la FFF, au risque de provoquer la colère des supporters des deux équipes.

Sur le réseau social X, de nombreux fans, surtout nantais, se plaignent d’un changement tardif et difficile à gérer pour ceux qui ont prévu de se rendre à la Beaujoire. « La FFF n'aime pas les supporters et n'a aucun respect pour eux », a réagi un internaute. « C'est absolument honteux, pour les supporters lavallois qui ont prévu leur déplacement en bus, en train ou en voiture, a critiqué un autre supporter. Mais également pour les Nantais qui ont organisé leur samedi autour du match… L’irrespect n’a plus de limite. »

Clairement faut que les supporters Lavallois et Nantais s’unissent pour boycotter le match voir même les clubs On respecte personne encore moins le double finaliste de la cdf c’est fou — Laval toujours (@alexis_zlatan) January 17, 2024

Un troisième fan mécontent a même été plus loin en lançant un appel au boycott de la rencontre. « Clairement, faut que les supporters lavallois et nantais s’unissent pour boycotter le match voire même les clubs, a-t-il osé. On respecte personne, encore moins le double finaliste de la Coupe de France c’est fou. » La FFF et beIN Sports peuvent au moins s’attendre à des chants et banderoles samedi à Nantes.