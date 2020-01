FCN : Un rouge et une défaite... Gourcuff peste contre l'arbitrage

Dans : FC Nantes.

Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, après la défaite contre Bordeaux (0-1) : « Le match, la défaite, le carton rouge… Le début du match a été compliqué, puisque l'on a été incapables de mettre le ballon à terre. Après, le carton rouge change évidemment la donne. C’est le tournant du match, c’est difficile à digérer. Il faudra revoir les images. Ça tient à pas grand-chose... À dix, on tient bien. Et puis ce but vient d'une erreur, ce qui agrandit l'amertume... Dans les circonstances actuelles, on aurait pu se contenter du nul. On a une défense décimée. L'axe défensif était notre point fort. Mais à l'absence de Pallois s'ajoute celle de Girotto… C'est difficile de jouer si on ne ressort pas le ballon. Avec un ballon dans les airs, c'est difficile de jouer. Il y a eu quelques mouvements en fin de première période. Mais c'est trop peu. À 11 contre 11, on pouvait rivaliser. L'amertume, c'est le but : on fait preuve de passivité. Un championnat, c'est long. Au-delà du résultat, ce sont les limites techniques affichées qui laissent perplexe. Et puis on aura quel effectif pour aller à Rennes… Il faut qu'on réagisse ».