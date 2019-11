FCN : Son salaire est rédhibitoire, Ben Arfa ne signera pas !

Dans : FC Nantes.

Libre depuis son départ du Stade Rennais le 30 juin dernier, Hatem Ben Arfa était proche du FC Nantes ces dernières heures. Mais visiblement, la piste vient de tomber à l’eau.

Hatem Ben Arfa et le FC Nantes. Le mariage aurait pu être intéressant et profiter aux deux parties, mais il n’aura finalement jamais lieu. En effet, Ouest-France annonce ce dimanche en début de soirée que le club de Loire-Atlantique a mis fin aux négociations avec l’entourage de l’international français. Les contacts s’étaient pourtant intensifiés ces derniers jours, mais le salaire trop imposant réclamé par Hatem Ben Arfa a refroidi le FC Nantes.

Des émoluments importants qui ont bloqué un éventuel deal. La piste, qui s’est refroidie dans le week-end, est donc définitivement tombée à l’eau ce dimanche. Un petit coup dur pour Christian Gourcuff, qui avait validé la venue de Ben Arfa et qui comptait sur celle-ci pour booster un peu plus son secteur offensif. Pour rappel, Patrick Vieira a lui refusé la venue de Ben Arfa à Nice. Nous sommes début novembre, et l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est donc (toujours) sans club…