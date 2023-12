FCN ‍: Sans pitié, Gourvennec a vite achevé Aristouy

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Nommé entraîneur du FC Nantes la semaine dernière, Jocelyn Gourvennec a sauté sur l’occasion. Le technicien s’est rendu disponible et a préparé son entretien en quelques heures, quitte à précipiter l’éviction de son prédécesseur Pierre Aristouy.

L’annonce du FC Nantes avait surpris mercredi dernier. Alors que la situation sportive n’était pas si alarmante, le président Waldemar Kita s’est officiellement séparé de son entraîneur Pierre Aristouy. « On a l’impression que l’équipe ne progresse pas », expliquait notamment le patron des Canaris dans les colonnes de L’Equipe. C’est apparemment la principale raison pour laquelle le club nantais a orchestré son remplacement en un temps record. Selon les informations du quotidien Ouest-France et de son journaliste David Phelippeau, quelques heures ont suffi à la direction pour installer Jocelyn Gourvennec à la place de Pierre Aristouy.

« Dans la journée de lundi, Franck (directeur général) et Waldemar Kita mais aussi Philippe Mao (coordinateur sportif) se sont interrogés, a confié le journaliste. (…) Ils se sont dits qu’il fallait changer. Jocelyn Gourvennec a eu un appel de Philippe Mao lundi en fin de journée : "Es-tu dispo pour nous rencontrer le plus vite possible à Paris ?" Ils se sont vus mardi à 14 heures. Ce qui fait que c’est allé vite, c’est que Jocelyn Gourvennec a fait savoir : "Moi, si vous le souhaitez, je suis là demain et j’ai un staff". »

Gourvennec n'a pas traîné

« Donc Franck Kita a acté la mise à l’écart de Pierre Aristouy et l’arrivée de Jocelyn Gourvennec le mardi soir, a révélé notre confrère. A la soirée caritative du FC Nantes qui avait lieu le soir-même, Pierre Aristouy est présent et Franck Kita aussi. Il ne sait pas qu’il va être débarqué le lendemain à 7h40… Jocelyn Gourvennec arrive en fin de matinée à la Jonelière. Il signe six mois plus un an en cas de maintien et entraîne l’équipe l’après-midi. » Juste avant son entretien qui a duré plus de cinq heures, l’ancien milieu des Canaris avait profité de la nuit pour travailler ses arguments avec un dossier Powerpoint. Des efforts récompensés.