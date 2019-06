FCN : Personne n'ose dire à Vahid Halilhodzic qu'il va sauter

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Même si le FC Nantes et son éventuel repreneur devront passer devant la DNCG afin de faire valider le projet de rachat des Canaris par un fonds d'investissement anglais, la saison prochaine se prépare, avec tout de même une certain fébrilité liée à à cette situation. Et parmi les nombreux dossiers à régler par Waldemar Kita, avec l'accord des candidats à la reprise, il y a celui de l'entraîneur. Car pour l'instant, personne n'a voulu prendre l'initiative d'annoncer à Vahid Halilhodzic qu'il ne sera pas sur le banc du FC Nantes lorsque le championnat de Ligue 1 reprendra.

Evoquant ce dossier, L'Equipe affirme que Nantes a déjà trouvé le successeur de Coach Vahid. « Le cas de Vahid Halilhodzic, actuel entraîneur de Nantes, a été une source de crispation entre les deux camps ces dernières semaines, aucune des deux parties ne voulant prendre la décision de son limogeage. En attendant, le Franco-Bosnien est toujours l’entraîneur du FCN. Il est attendu à la reprise de l’entraînement le 26juin. Mais du côté anglais, ces derniers jours, on semblait encore décidé à transmettre la direction technique à un homme: Sabri Lamouchi. L’ancien entraîneur de Rennes a rencontré à plusieurs reprises le fonds d’investissement anglais et a été choisi », explique le quotidien sportif. Pour rappel, Vahid Halilhdozic était arrivé aux commandes du FC Nantes en octobre 2018 et il a encore un an de contrat avec les Canaris.