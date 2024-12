Nantes ‍: Les joueurs à fond derrière Kombouaré ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, le derby Nantes-Rennes aura une très grande valeur pour les Canaris 17es de Ligue 1. Une défaite poussera sans doute Antoine Kombouaré vers la sortie. Cadre de Nantes, Johann Lepenant ne compte pas jouer la peur au ventre.

Dès que les mauvais résultats se multiplient, l'entraîneur est automatiquement menacé. Un constat encore plus prononcé à Nantes où la durée de vie des coachs est plus mince qu'ailleurs. Antoine Kombouaré qui vit son deuxième mandat chez les Canaris le sait mieux que quiconque. En 2023, il avait été débarqué quelques mois après un succès historique en coupe de France. Un an et demi plus tard, il pourrait vivre son dernier match quelques jours après avoir ramené un nul héroïque du Parc des Princes. Son dévouement ne masque pas la situation dramatique de Nantes. 17e de Ligue 1, le club de Loire-Atlantique n'a que deux victoires au compteur, toutes obtenues en août dernier.

Le cas Kombouaré ne déstabilise pas Lepenant

Autant dire qu'un échec contre Rennes dimanche est interdit. Ce derby met clairement sous pression les joueurs, lesquels ont l'avenir de leur coach entre les mains. Relancé par le Kanak à Nantes après une période difficile à Lyon, Johann Lepenant fait partie des cadres qui n'ont pas envie de voir partir Antoine Kombouaré. Néanmoins, il se veut rassurant vis-à-vis des supporters nantais. Ses coéquipiers et lui-même sauront gérer le choc de dimanche.

« Franchement, on est dans notre bulle même si on n'est pas aveugle. On voit ce qui se passe autour. Mais cela n'atteint pas le groupe parce qu'on est en train de bosser sérieusement, à nous concentrer sur les matches qui arrivent avec le coach. On ne se préoccupe pas de l'extérieur pour rester concentrés sur nous-mêmes. On n'y prête pas attention », a clamé Lepenant auprès du site Flashscore. Un discours plein de détermination qui devra désormais se convertir en énergie positive sur le terrain.