FCN ‍: Se faire virer ou pas, Kombouaré s’en fout

Par Alexis Rose

Passé tout proche de prendre la porte du côté du FC Nantes après la nouvelle désillusion subie face au Havre le week-end dernier (0-2), Antoine Kombouaré tentera de sauver sa tête face au PSG au Parc samedi.

Antoine Kombouaré va-t-il une nouvelle fois se faire virer par la famille Kita ? Cela semble inéluctable si les résultats de Nantes ne s'améliorent pas d’ici à la fin de l’année 2024. Déjà remercié par la direction des Jaunes et Verts en mai 2023, alors que son FCN était au bord du gouffre après une période faste entre la victoire en Coupe de France 2022 et le retour en Coupe d’Europe, le Kanak pourrait bien prendre la porte une deuxième fois à Nantes. L’entraîneur de 61 ans est d’ailleurs passé tout proche d’un limogeage cette semaine, mais la famille Kita lui a finalement laissé une dernière chance alors que leur club traverse une énorme crise. Incapable de gagner depuis le mois d’août, le FCN reste sur neuf rencontres sans victoire. Mais alors que Nantes est désormais barragiste avec plus que trois points d’avance sur la lanterne rouge, Montpellier, tous les suiveurs des Canaris se demandent quand la descente aux enfers va s’arrêter, sachant que le FCN doit se déplacer au Parc des Princes pour affronter le PSG samedi. Un match qui pourrait signifier la fin de l’aventure de Kombouaré à Nantes en cas de nouvelle défaite. Pas de quoi perturber le Kanak, qui continue d’être combatif malgré la crise actuelle.

« Je ne me demande pas si je vais sauter ou pas »

« Je sais qu'on n'a pas de bons résultats et que je suis en première ligne. Le poste d’entraîneur, ça relève de la responsabilité des dirigeants. Moi, tant que je suis ici, je bosse. Comme on n'est pas bien, vous aurez compris que j'ai tout intérêt à me concentrer sur mon travail, et en plus on joue le PSG. Ce qui accapare mon esprit est de savoir comment on peut faire un bon match, même si on sait que c'est compliqué. Tant qu'on ne me dit pas : "c'est fini ", je suis là et heureux, combatif à faire ce que je fais tous les jours. Je ne vous dis pas que j'ai bien dormi après Le Havre, mais je ne me demande pas si je vais sauter ou pas. Je n'ai jamais reçu autant de messages, pour me demander comment ça va, mais moi je vais bien ! Sportivement, je ne suis pas content mais j'ai un travail et une chance fantastique. On ne m'a jamais fait de cadeaux, il faut aller chercher les choses », a lancé, en conférence de presse, Kombouaré, qui espère faire mentir tout le monde samedi en ramenant un résultat du Parc pour sauver sa tête, alors que la valse des entraîneurs n’a jamais été aussi proche de reprendre à Nantes.