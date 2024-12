FCN ‍: Kombouaré a sauvé sa tête, il est soulagé pour Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Plus de trois mois après sa dernière victoire, le FC Nantes a retrouvé le chemin du succès ce dimanche dans le derby face à Rennes à La Beaujoire (1-0). Un vrai soulagement pour Antoine Kombouaré, qui était grandement menacé avant cette victoire.

Le FC Nantes a parfaitement choisi son moment pour remporter sa première victoire depuis le 31 août dernier, et sa deuxième seulement de l’année 2024 à domicile devant le public de La Beaujoire. Dans le derby breton face au Stade Rennais, le club jaune et vert a effectivement mis fin à une incroyable série de 10 matchs sans succès en championnat grâce à un but de grande classe de Moses Simon à la 89e minute de jeu (1-0). De quoi soulager tout un club, sachant que le FCN a quitté la zone rouge pour se retrouver à la 13e place de la L1 avec une petite longueur d’avance sur le barragiste. Si Nantes n’est pas tiré d’affaire pour autant, sachant que la route vers le maintien est encore longue, ce succès donne du baume au coeur à Antoine Kombouaré. Passé tout proche d’une éviction après la déroute face au Havre (0-2), le Kanak a réussi à sauver sa tête grâce à un nul héroïque face au PSG au Parc des Princes la semaine dernière (1-1) et donc avec cette victoire dans le derby contre Rennes (1-0). Des résultats arrachés au forceps, avec une moitié de match à 11 contre 10 ce dimanche après l’expulsion de Faye, qui permettent en tout cas au coach nantais d’éloigner l’ombre de Sérgio Conceição pour le moment.

« C’est un petit soulagement »

« Très heureux de retrouver de la joie dans le vestiaire, de revoir des sourires chez les joueurs. Ce moment de partage avec le public à la fin, c’est agréable, on fait ce métier pour ça. Nos supporters sont enfin contents, ils sont récompensés du soutien qu’ils ont affiché malgré les mauvais résultats du moment. Ils ont toujours été derrière nous, ils nous ont toujours poussé, ils ont été à fond pendant ce match. C’est la victoire d’un club, d’un groupe. Le but de Rennes refusé par la VAR ? Ça aurait été compliqué. Jamais je pense que la VAR va annuler le but. D’où je suis, je n’avais rien vu, et les joueurs étaient dépités… C’était un coup du sort, mais après avoir revu les images, il y a bien main, rien à dire. Je savais que ce match pouvait se jouer dans la douleur, dans la souffrance. Il fallait s’arracher, s’accrocher, faire des efforts ensemble pour être récompensés. On a parfois été en difficulté mais le facteur chance s’est enfin inversé. Je suis heureux, mais comme avant le match. Je suis content pour les joueurs, pour les supporters, pour le club. Content pour les salariés car c’est un petit soulagement. Il ne faut pas oublier que tu joues l’avenir de beaucoup de personnes », a lancé, en conférence de presse, Kombouaré, qui sait que son équipe va maintenant aborder sa fin d’année avec sérénité, notamment lors de son déplacement à Brest la semaine prochaine.