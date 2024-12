Nantes ‍: Kombouaré endeuillé, Kita refuse de l'enfoncer

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

L’intérêt du FC Nantes pour Sergio Conceiçao est bien réel, mais le choix de virer Antoine Kombouaré n’est toujours pas définitif dans l’esprit de Waldemar et de Franck Kita, lesquels font preuve de patience.

La situation sportive du FC Nantes est critique. Dix-septièmes de Ligue 1 après treize journées, les Canaris sont virtuellement en Ligue 2. Le championnat est encore long et heureusement d’ailleurs, mais il devient urgent d’inverser la tendance alors que l’équipe d’Antoine Kombouaré n’a plus gagné depuis le mois d’août… une éternité. Pour changer la dynamique et retrouver la victoire, un changement d’entraîneur est envisagé, une solution de facilité à laquelle la famille Kita a cédé à de nombreuses reprises par le passé. La piste Sergio Conceiçao a été activée par Waldemar Kita, le Portugais étant libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto l’été dernier.

Mais dans son édition du jour, L’Equipe indique que cette fois, les dirigeants nantais font preuve de patience en laissant du temps à leur entraîneur plutôt que de le virer plus vite que la musique. Le point ramené de Paris samedi soir conforte Franck Kita, directeur général du club, dans l’idée que Kombouaré peut encore inverser la tendance. « Si Waldemar l'avait voulu, il aurait sans doute poussé pour un changement bien avant. Il s'est aussi résolu à la persévérance avec Kombouaré, que tout le club a senti vaciller après la disparition de son père, en octobre » écrit par ailleurs le quotidien national dans son édition du jour.

Nantes au chevet de Kombouaré

Au-delà des résultats sportifs, le FC Nantes veut se montrer au chevet et au soutien d’un homme qui compte désormais en Loire-Atlantique. La famille Kita laisse donc encore un peu de temps à Antoine Kombouaré pour se refaire la cerise et un bilan sera probablement tiré à Noël. D’ici là, les coéquipiers de Nicolas Pallois affronteront Rennes et Brest en Ligue 1 avant de jouer à Drancy en 32es de finale de la Coupe de France. Des matchs sur lesquels Antoine Kombouaré jouera son avenir.