La Brigade Loire bientôt supprimée à Nantes ‍?

Par Claude Dautel

Les supporters nantais regroupés sous la bannière de la Brigade Loire pourraient se retrouver orphelins, puisque le ministère de l'Intérieur menace de dissoudre ce groupe.

Principal groupe de supporters du FC Nantes, la Brigade Loire a eu du mal à gérer ses troupes dimanche soir lors de la défaite contre Le Havre, car plusieurs dizaines de membres de ce virage ont tenté d'entrer sur la pelouse, provoquant l'arrêt du match et l'intervention des services de sécurité. Selon Ouest-France, le ministère de l’Intérieur envisage la dissolution de ce puissant groupe d'Ultras nantais, impliqués dans plusieurs incidents ces derniers mois, et cela même si la Brigade Loire n'est pas constituée en association.

FCN : Grosse crise à Nantes, Kombouaré refuse d'abandonner https://t.co/QB8gejG52K — Foot01.com (@Foot01_com) November 24, 2024

Pour l'instant, le FC Nantes n'a aucune information sur ce sujet, et on pense même en interne que du côté des élus on veut se servir de cela pour envoyer une fois de plus un message de fermeté, le ministre de l'Intérieur ayant visiblement pris le sujet du football à coeur. C'est ce mercredi que la commission de discipline de la LFP va se pencher sur les incidents du match Nantes-Le Havre avec un vrai risque de huis clos pour le stade de la Beaujoire, ou du moins une fermeture de la tribune de la Brigade Loire.