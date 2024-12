Nantes ‍: Kombouaré commence à en avoir marre

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

A 48 heures d'un Nantes-Rennes qui vaudra très cher au classement de Ligue 1, Antoine Kombouaré a répondu aux rumeurs sur la possible nomination de Sergio Conceiçao.

Le point pris samedi dernier au Parc des Princes face au PSG a donné un peu d'air aux Canaris, mais les supporters nantais attendent mieux que cela dimanche à la Beaujoire face à une formation de Rennes brusquement revigorée par la signature de Jorge Sampaoli. Pour Antoine Kombouaré, ce n'est pas encore l'heure d'un quitte ou double, mais pas loin. L'entraîneur nantais le sait, les rumeurs s'intensifient de plus en plus concernant le désir des Kita d'essayer de faire revenir Sergio Conceiçao sur le banc nantais, le technicien portugais étant libre depuis son départ de Porto. En conférence de presse, Kombouaré se doutait bien que ce sujet allait venir sur la table, et il n'a pas éludé cette question. Mais pour le Kanak, cette hypothèse relève pour l'instant de la fiction et il a mieux à faire que de penser au pire pour le FC Nantes.

Kombouaré n'a qu'une obsession

Place au derby dimanche 🛡️



À la maison : https://t.co/jvihKBjAcL pic.twitter.com/tr6b6gpCkP — FC Nantes (@FCNantes) December 4, 2024

Antoine Kombouaré n'a pas du tout l'intention d'écouter ce qu'il se dit autour de la Jonelière, et il pense d'abord et surtout au match contre Rennes et à la victoire contre le club breton. Pour le reste, l'ancien joueur n'a que faire des rumeurs. « Vous faites votre métier de relayer des informations que vous avez ou que vous inventez parfois, je n'ai pas à répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux dirigeants. Je suis concentré sur mon travail. Tant qu'on ne me dit pas stop, je continue avec la même énergie. Je suis heureux, je bosse, on est là pour aider les joueurs. Ce sont eux qui sont en difficulté, pas moi. Je suis là pour qu'ils soient confiants », a précisé l'entraîneur du FC Nantes, qui connaît très bien Waldemar Kita et sait que ce dernier est capable de tout renverser rapidement. Pour rappel, Nantes n'a plus gagné un seul match en Ligue 1 depuis sa victoire à Montpellier le 31 août dernier.