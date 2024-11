Kombouaré et Nantes, la décision est prise

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Devant une situation financière critique, le FC Nantes de Waldemar Kita ne peut tout simplement pas se permettre de licencier Antoine Kombouaré malgré des résultats catastrophiques.

Le début de saison du FC Nantes n'était finalement qu'un trompe-l’œil. Après trois premiers matchs réussis (2v, 1n), les Canaris n'ont plus jamais réussi à élever leur niveau de jeu. Depuis le 31 août et sa victoire face à Montpellier, le club nantais n'a plus remporté le moindre match. Avec 6 défaites et 3 matchs nuls sur les 9 derniers matchs, les Jaune et Vert voient désormais rouge. L'avance qu'ils avaient prise en début de saison ne leur permet aujourd'hui plus de s'assurer une certaine tranquillité au milieu de la Ligue 1. Avec seulement 10 points, Nantes occupe la place de barragiste et n'a que 3 points d'avance sur la lanterne rouge montpelliéraine. Logiquement, Antoine Kombouaré est le premier homme pointé du doigt. Mais face à une situation financière plus que délicate, Waldermar Kita ne peut se permettre de se séparer de son chef d'orchestre.

Antoine Kombouaré jusqu'au bout de la saison ?

La Beaujoire fermée, Nantes va prendre cher https://t.co/9UgAz68AKb — Foot01.com (@Foot01_com) November 26, 2024

Le contexte économique du football français n'est pas forcément propice à ce genre de licenciement pour le FC Nantes. Le club a pâti de la baisse drastique des droits TV et ses difficultés sportives rencontrées le poussent face à un mur. Waldemar Kita pourrait faire comme à Montpellier et se séparer de son entraineur pour en prendre un nouveau. Mais une telle action obligerait le propriétaire du club à dépenser une somme faramineuse qu'il ne peut se permettre de payer. Considérant ses 18 mois de contrat restant avec un salaire de 100 000 euros par mois, licencier Antoine Kombouaré coûterait au moins 3 millions d'euros (staff compris) à Nantes.

Waldemar Kita n'a donc plus le choix, il doit garder Antoine Kombouaré en poste sur le banc du FC Nantes. Dans un contexte de fracture entre les supporters et leur club, il faut à tout prix que l'entraineur kanak trouve une solution pour relancer une machine qui fonce tout droit vers la Ligue 2.