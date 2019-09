FCN : Nantes 3e de L1, Gourcuff ne s'enflamme pas

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Nantes après la victoire 1-0 contre Reims) : « Même si ça n'a pas atteint les sommets, on a eu de la rigueur. Dans le souci de la construction, il y a des choses acquises. Mais dans la vitesse d'exécution, on est parfois arrêtés. Ça peut être dangereux. Maintenant, dans les intentions, ce n'était pas mieux que Montpellier. Mais les conditions étaient difficiles. On a assez bien géré. On gagne 1-0. C'était difficile. C'est plus intéressant de faire un championnat dans le haut, mais on ne va pas se gargariser. Ce que j'apprécie surtout, c'est la sérénité que ça donne dans le travail. On sait que pour rester là, il faudra qu'on progresse dans le jeu ».