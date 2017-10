FCN : Moche mais troisième, Pierre Ménès voit le Nantes de Ranieri aller loin

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Suiveur attentif du FC Nantes, Pierre Ménès apprécie le très bon début de saison des Canaris sous les ordres de Claudio Ranieri... ou pas.

Nantes n'en finit plus d'impressionner. Depuis son départ raté contre Lille et l'OM, le FCN est intraitable. Invaincu depuis huit rencontres, le club jaune et vert a enchaîné une cinquième victoire en six matchs face à Guingamp samedi soir (2-1). Avec ce succès, quelque peu chanceux sachant que Touré a profité d'une bourde bretonne pour marquer son but victorieux en fin de rencontre, les Canaris sont troisièmes de Ligue 1, à seulement deux unités du champion en titre, Monaco. Une performance qui force le respect, même si outre les résultats bruts, le jeu déployé par la troupe de Ranieri n'enchante pas les foules. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire...

« Nantes a profité du faux-pas de Saint-Etienne pour prendre place sur le podium derrière Monaco, qui s’est un peu rassuré en battant Caen. Nantes continue à étonner tout le monde. Alors voilà, il faut admettre que, comme tous les ans, on va avoir une équipe qui ne joue pas et qui a des résultats, avec en plus pas mal de réussite à l’image du but de la victoire et cette énorme boulette de Johnsson. Je ne sais pas quoi penser de ce gardien : est-il bon, est-il nul ? Selon les matchs, je me pose toujours la question. Ce qui est sûr c’est qu’il est irrégulier et qu’il coûte un point à son équipe sur ce coup-là. La méthode Ranieri ne ravira que les supporters nantais uniquement attachés au résultat, mais elle fonctionne à merveille », a balancé, sur Canal+, Ménès, qui sait pertinemment qu'il va se faire des ennemis à Nantes avec cette sortie médiatique, mais il ne préfère pas pour autant renier sa vision du football portée sur le beau jeu pour applaudir le FCN de Ranieri, et ce malgré les victoires des Canaris.