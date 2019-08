FCN : Kita veut Gennaro Gattuso comme coach de Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le départ de Vahid Halilhodzic de son poste d'entraîneur du FC Nantes étant désormais officiel, Waldemar Kita doit se mettre au travail pour la troisième fois en douze mois afin de dénicher un nouveau coach pour les Canaris. Et ce dimanche, Presse-Océan et Ouest France affirment conjointement que le président nantais souhaite recruter aux commande de son équipe un certain...Gennaro Gattuso.

« L’ancien coach de l’AC Milan, libre depuis le mois de mai, a été contacté en fin de semaine pour prendre en charge l’équipe première et succéder à l’ancien buteur du FCN. A Nantes, le projet prévoyait de s'appuyer sur Andrea Azzalin pour faciliter son intégration. L’ancien préparateur physique de Claudio Ranieri a laissé une très bonne image lors de son passage sur les bords de l’Erdre et n’a jamais coupé les ponts avec la direction », explique OF au sujet de cette possibilité totalement surprenante. Cependant, la piste Gattuso semble être très complexe et du côté de Waldemar et Franck Kita on est désormais assez dubitatif concernant une fin heureuse dans ce dossier. Cependant, une autre piste italienne serait également activée du côté de Nantes et elle mène à Walter Zenga, ancien gardien de but de l'Inter Milan et de l'équipe d'Italie, qui a entraîné une multitude de clubs, dont le dernier est le Venise FC.