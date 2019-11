FCN : Gameiro à Nantes, le rêve secret du mercato ?

Dans : FC Nantes.

Seizième attaque de Ligue 1 avec 12 buts inscrits en 14 matchs, le FC Nantes prépare un mercato agité. Avec notamment le recrutement d’un attaquant.

L’excellent début de saison n’a pas duré pour le FC Nantes. Longtemps installés sur le podium du championnat, les Canaris sont en chute libre depuis quelques semaines. Les hommes de Christian Gourcuff n’ont gagné aucun de leurs cinq derniers matchs, avec un total de quatre défaites dans cette mauvaise série. Du coup, la direction a prévu de réagir sur le marché des transferts.

Plusieurs renforts sont espérés à des postes différents comme ceux de latéral droit, de défenseur central et de milieu de terrain, l’équipe souffrant encore du départ de Valentin Rongier à l’Olympique de Marseille en tant que joker. Mais d’après le journal L’Equipe, la priorité de Nantes sera l’arrivée d’un attaquant pour épauler Kalifa Coulibaly. Rappelons que le pensionnaire de la Beaujoire a tenté d’attirer Hatem Ben Arfa. Mais les négociations avec le milieu offensif libre de tout contrat n’ont finalement pas abouti.

Gameiro, ce sera difficile

Nantes va donc se tourner vers d’autres profils et travaille notamment sur un possible retour de Majeed Waris (28 ans) en provenance du FC Porto. Une piste a priori plus accessible que celle menant à Kevin Gameiro (32 ans). En effet, le président Waldemar Kita, toujours déterminé à recruter de grands noms, rêverait d’accueillir l’attaquant du FC Valence. Mais toujours selon le quotidien sportif, l’ancien Parisien, qui n’aurait pas encore été contacté, voudrait rester en Espagne. En tout cas, Nantes semble prêt à mettre la main à la poche pour son prochain buteur.