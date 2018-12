FCN : Deux Canaris au clash contre Kita, ça va durer un moment

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Il faut s’attendre à un ou plusieurs départs du côté de Nantes cet hiver, où deux joueurs sont très convoités.

On parle bien sûr du défenseur central Diego Carlos et de l’attaquant Emiliano Sala, autorisés à partir si une proposition suffisante arrive sur le bureau de Waldemar Kita. En attendant, le président des Canaris se verrait bien pousser deux autres éléments vers la sortie, à savoir Alexander Kacaniklic et Kolbeinn Sigthorsson. Le milieu offensif et l’avant-centre, mis à l’écart par la direction, n’ont pas disputé un seul match cette saison. Des discussions sont donc en cours pour la résiliation de leurs contrats respectifs.

Seulement voilà, les deux bannis sont intransigeants et réclament leurs salaires jusqu’en 2020. De quoi agacer Waldemar Kita ! « Je ne supporte pas ça, s’est emporté le dirigeant contacté par Ouest-France. On a essayé de trouver des terrains d’entente, mais eux veulent recevoir leurs deux ans de contrat en termes d’indemnités. Ce n’est pas sérieux. Autant les payer mois par mois. C’est une logique mathématique. Il faut aussi tenir compte de la trésorerie quand on dirige un club. » Autant dire que le conflit est parti pour durer…