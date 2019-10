FCN : Christian Gourcuff va changer de dimension

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Actuel dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le FC Nantes est la très bonne surprise de ce début de saison.

Avec 19 points en neuf journées de championnat, le club jaune et vert réalise son meilleur départ depuis 1994-1995, la saison de son avant-dernier titre de champion. Autant dire que le FCN dispose d’un certain mérite. Selon les suiveurs de la L1, Christian Gourcuff est le principal acteur de la réussite nantaise. Par conséquent, et compte tenu du fait que l’ancien entraîneur de Lorient ne dispose que d’un contrat jusqu’en juin prochain, Waldemar Kita a décidé de prendre les choses en main.

Selon 20 Minutes, le président des Canaris va effectivement proposer « un poste de manager général à Gourcuff ». À l'image de ce qui se fait en Premier League, le technicien de 64 ans pourrait donc voir ses prérogatives étendues, en plus d’une belle prolongation de bail. De quoi voir l’avenir avec une certaine assurance à Nantes, même si l'embellie récente devra maintenant être confirmée sur toute une saison.