FCN : Cette piste pour une pépite croate confirmée

Dans : FC Nantes, Mercato.

Le FC Nantes l’a bien compris, Léo Dubois partira en fin de saison à l’issue de son contrat, et pas grand monde ne pourra le retenir. Lyon et Marseille se battent déjà pour lui, et cela pourrait bien se poursuivre tout au long de la deuxième partie de saison. Surtout s’il continue sur sa lancée. Les Canaris ont déjà tourné la page, et cherchent son successeur, du côté de Danemark. En effet, arrivé en août 2016 à Nordsjaelland, Karlo Bartolec voit sa cote grimper en flèche au point d’être désormais dans le radar du FC Nantes, comme l’a confirmé son agent à Foot01.

« Nantes suit bien Karlo. Mais pas seulement. D'autres bons clubs européens s'intéressent sérieusement à lui. Mais nous ne sommes pas pressés, nous voulons attendre le mercato pour prendre une décision ensemble avec le FC Nordsjaeland. Nous voulons un bon projet sportif avant tout. Karlo a 22 ans. L'entraîneur, le système, l'ambiance autour du club, c'est le plus important. Nous allons nous rassembler et décider pendant le mois de janvier. Mais le FC Nantes est un grand club traditionnel, et c’est assurément très intéressant ! Pour être honnête, le désir particulier de Karlo est d’aller en Bundesliga. Aucune somme exacte est réclamée pour cet hiver, mais les joueurs du FC Nordsjaeland sont souvent vendus très chers », a précisé Danko Djikic, le représentant de l’international espoir croate. Acheté moins d’un million d’euros, Bartolec serait déjà estimé à 3 ME, mais son potentiel jugé plus qu’intéressant pourrait bien forcer Waldemar Kita à faire le grand saut.