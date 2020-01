FCN : Arsenal, City...et Nantes, un pari très osé signé Kita ?

Dans : FC Nantes.

Libre depuis son départ de l'Impact Montréal, Bacary Sagna n'a pas l'intention de ranger ses crampons. Et il a reconnu avoir des contacts avec le FC Nantes.

Agé de 36 ans, Bacary Sagna n’a pas du tout l’intention de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Même si l’Impact de Montréal ne lui a pas proposé de prolonger, alors que le club canadien vient de recruter Thierry Henry comme entraîneur, le défenseur souhaite rebondir vite et pourquoi pas en Ligue 1. Interrogé sur la possibilité d’une signature au FC Nantes, Bacary Sagna a été franc. « Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. C'est sûr qu'il y a eu un contact avec le FC Nantes. J'ai laissé l'affaire à mon agent. Quoi qu'il en soit, à Nantes ou ailleurs, j'ai envie de jouer », a reconnu, sur RMC, l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City.

Evoquant son départ de Montréal, Bacary Sagna a avoué que la rencontre avec Thierry Henry n’avait rien changé. « Je l’ai vu quand il est arrivé, on a pris un café ensemble et c’est tout. En MLS, il y a des impératifs notamment en matière de salary-cap et c’est comme ça… », a expliqué avec philosophie le défenseur tricolore. Du côté de Waldemar et Franck Kita, on est probablement bien conscient que la venue de Bacary Sagna est un gros pari. Mais après l’échec des négociations Watford au sujet de Dimitri Foulquier, il est évident que Christian Gourcuff doit avoir satisfaction concernant la venue d’un latéral supplémentaire.