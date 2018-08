FCN : Après le PSG et l’OM, Taarabt fait la cour à Nantes

Dans : FC Nantes, Mercato.

Rapidement décrit comme un talent prometteur, Adel Taarabt n’a jamais répondu aux attentes au fil de sa carrière. Mais il n’est peut-être pas trop tard.

Suite à son prêt au Genoa la saison dernière, le milieu offensif de 29 ans espère se relancer totalement en Ligue 1. Rappelons que l’international marocain avait quitté la France pour Tottenham en 2007 après seulement deux matchs disputés avec Lens. Depuis, Taarabt a eu deux opportunités de revenir. La première au Paris Saint-Germain, lorsqu’il devait « être le premier joueur de l'ère qatarienne, mais Leonardo est arrivé et a finalement pris Pastore. »

« J'ai aussi failli venir à l'Olympique de Marseille, mais il fallait qu'Alessandrini s'en aille, ce qui ne s'était pas fait », a-t-il raconté à L’Equipe. Quelques années plus tard, Taarabt négocie avec le patron du FC Nantes qu’il a tenté d’amadouer avec de belles déclations. « On doit s'entendre sur les salaires avec Nantes, mais je suis prêt à faire de gros efforts, a annoncé le joueur du Benfica Lisbonne. J'ai vraiment envie de revenir en France et j'ai eu un contact top avec le président Kita. Il n'a pas peur de te dire les choses en face, et j'aime ça. »

« Je suis comme Ben Arfa »

Quant à ses nombreuses frasques et sa mauvaise réputation, la cible des Canaris a tenu à rassurer le FCN. « Je suis comme Hatem (Ben Arfa). On disait la même chose avant qu'il vienne à Nice, et vous avez vu le résultat... Je n'aime pas trop parler de moi, mais, en forme, je peux jouer pied droit, pied gauche... Et Nantes, c'est là où je veux aller, a-t-il confié, avant de s’attaquer à Miguel Cardoso. Franchement, le discours du coach m'a tué. Quand vous l'entendez, ça vous donne encore plus envie de tout défoncer. » Autant dire que Taarabt met toutes les chances de con côté.