FC Nantes ‍: Kombouaré fait une promesse, deux joueurs attendus

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes compte bien vivre une saison plus tranquille que la précédente dans quelques semaines. Antoine Kombouaré attend encore des recrues et vient d'envoyer un message à sa direction.

Le FC Nantes aimerait assurer son maintien le plus rapidement possible la saison prochaine. Les Canaris ont longtemps attendu la résolution du problème des droits tv. Mais la chose est réglée et le club nantais va enfin pouvoir se pencher sur son recrutement. Antoine Kombouaré est conscient que des manques sont encore présents au sein de son effectif et a pu s'en rendre compte suite au succès (2-1) de son équipe face à Dunkerque ce samedi soir. L'ancien du Paris Saint-Germain espère voir débarquer une voire deux recrues d'ici à la fin du marché des transferts estival.

Le FC Nantes fait peur à ses fans, Kombouaré rassurant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Nantes (@fcnantes)

Lors de quelques mots échangés à la presse, Antoine Kombouaré a notamment tenu à rassurer les fans observateurs du FC Nantes : « Il avoir des recrues, j’en attends deux peut-être trois. Plus même en fonction des départs. On a besoin de joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes ». Sur sa lancée, le technicien français a aussi indiqué que des départs importants étaient à prévoir. Des joueurs comme Pedro Chirivella, Douglas Augusto, Alban Lafont ou Mostafa Mohamed pourraient en effet partir. Mais pour le moment, ça ne s'affole pas pour ces cadres nantais. A noter que dans les prochaines heures, le FC Nantes va accueillir sa première recrue puisque Sorba Thomas, ailier gallois d’Huddersfield, va être prêté avec option d'achat. Concernant le Lyonnais Henrique, un souci a été détecté à la visite médicale et son transfert est au point mort à l'heure actuelle. Une décision définitive sera d'ailleurs prise ce lundi. Mais sauf rebondissement, Henrique ne sera pas un joueur du FC Nantes. Dur pour le club nantais, le joueur et l'OL.