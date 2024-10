Comparé à Benzema, cet ancien de l’OL explose de rire

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé à l’OL, Johann Lepenant revit à Nantes, où il a été prêté avec une option d’achat relativement basse. L’international espoirs français est bien parti pour s’inscrire sur le long terme avec les Canaris.

Parfois critiqué pour son manque de flair en période de mercato, le FC Nantes a donné tort à ses détracteurs l’été dernier en récupérant l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1 pour une bouchée de pain. Le club de Waldemar Kita a conclu un superbe deal avec l’Olympique Lyonnais pour récupérer Johann Lepenant en prêt avec une option d’achat estimée à moins de 3 millions d’euros. Une affaire en or pour les Canaris dont Antoine Kombouaré profite pleinement. Le coach nantais a fait de Lepenant une pièce maîtresse de son dispositif. Titulaire indiscutable, l’ancien Caennais affiche déjà de belles statistiques en ce début de saison avec 2 buts et 1 passe décisive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

Il y a quinze jours, il a même réalisé une prestation remarquée face à l’ASSE avec des dribbles comparés sur les réseaux sociaux à ceux, légendaires, de Karim Benzema le long de la ligne de touche contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Une comparaison qui a fait sourire le principal intéressé, lequel a été interrogé à ce sujet par L’Equipe. « J'ai vu ça sur les réseaux. (Rires.) J'ai pris ça avec beaucoup d'ironie. Je ne suis pas du tout Benzema, donc ça m'a bien fait rire. Mais c'est vrai que ça y ressemble. Après, il y a tellement d'actions avec des mecs qui dribblent je ne sais pas combien de joueurs... Regardez Rayan (Cherki) par exemple, il en fait à tous les matches » a confié Johann Lepenant dans les colonnes du quotidien national avant de revenir plus sérieusement sur son début de saison canon et son positionnement à Nantes, plus proche des attaquants que par le passé à Caen ou à Lyon.

Lepenant prend son pied à Nantes

« Le coach (Antoine Kombouaré) m'a positionné un peu plus haut, me donne de la liberté, me demande de tenter des choses, de prendre des risques, alors j'essaye de m'améliorer à l'entraînement sur ces points-là, sur la créativité » a analysé Johann Lepenant, qui répond pour l’instant aux attentes de son entraîneur dans ce rôle de milieu offensif. Absent contre Lyon avant la trêve internationale en raison d’un accord entre l’OL et Nantes dans le cadre de son prêt, Johan Lepenant fera son grand retour ce dimanche à l’occasion de la réception de l’OGC Nice.