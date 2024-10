Gasset sort de sa retraite pour sauver Montpellier

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Après le renvoi de Michel Der Zakarian, Montpellier, balayé par l'OM dimanche soir (0-5), a fait le choix de Jean-Louis Gasset pour mener à bien son opération maintien.

Les noms de Christophe Galtier et d'Habib Beye avaient été évoqués, mais c'est finalement Jean-Louis Gasset qui va prendre la succession de Michel Der Zakarian à Montpellier. Après sa pige de six mois à l'Olympique de Marseille la saison dernière, le technicien de 70 ans va sortir de sa retraite pour mener à bien cette opération maintien dans son club de coeur. Tout est réglé entre Louis Nicollin et Jean-Louis Gasset selon La Provence. Le MHSC tient donc son nouvel entraîneur à cinq jours du match face à Toulouse en Ligue 1.