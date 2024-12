MHSC ‍: Savanier dévoile son salaire et s'excuse

Dans : MHSC.

Par Hadrien Rivayrand

Montpellier traverse une énorme crise depuis le début de la saison. Lors de la débâcle en Coupe de France face au Puy (0-4) samedi, Téji Savanier s'est rendu coupable de révélations agacées en plein match.

Le MHSC a vécu un enfer contre Le Puy (0-4) en Coupe de France samedi pour le compte des 32es de finale. Cette élimination humiliante est plus que difficile à avaler pour les fans et observateurs du club héraultais. D'autant que le comportement de certains joueurs du club ne passe pas du tout. Téji Savanier, méconnaissable comme ses coéquipiers, a dérapé en répondant à un supporter chambreur qui lui demandait ce que « ça faisait d’être dernier en Ligue 1 ? ». Piqué au vif, Savanier s'est exclamé d'un : « Tant que je touche 210 000€ par mois, ça va ». Compte tenu de la polémique actuelle, Savanier a présenté ses excuses ces dernières heures.

Savanier est allé trop loin, il présente ses excuses

Suite aux propos tenus par Téji Savanier ce samedi soir, le Montpellier Hérault Sport Club tient à préciser qu’il ne cautionne pas ces paroles, qui ne reflètent ni les valeurs du club ni celles de son capitaine.



Téji Savanier souhaite également s’exprimer :

Dans un communiqué publié par le MHSC, le joueur de 33 ans a déclaré : « Je tiens à m’excuser pour les propos que j’ai tenus, qui ont dépassé ma pensée. Je regrette sincèrement cette réaction à chaud. Je traverse, comme l’équipe, une période compliquée, mais cela ne justifie pas mes paroles. Je suis pleinement engagé pour défendre ce maillot et je continuerai à me battre avec mes coéquipiers pour redresser la situation. Nous ne lâcherons rien ». A noter que les pensionnaires de la Mosson ont également déploré l'attitude de Savanier dans leur communication. La coupure hivernale arrive au meilleur des moments pour les Héraultais, qui vont devoir recharger les batteries avant de reprendre la Ligue 1. Et ça démarrera fort pour le club entrainé par Jean-Louis Gasset, qui se déplacera sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l'Olympique Lyonnais. Téji Savanier sera lui attendu au tournant.