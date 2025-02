Montpellier ‍: Nicollin craque et appelle les investisseurs à l'aide

Dans : MHSC.

Par Quentin Mallet

En pleine crise sportive et économique avec le MHSC, Laurent Nicollin ouvre pour la première fois de l’histoire du club la porte à des investisseurs pour entrée minoritaire dans le capital.

Depuis l’été dernier, Laurent Nicollin s’est mis à dos une bonne partie des observateurs du football français après sa sortie osée sur le prix exubérant de l’abonnement pour regarder la Ligue 1. Depuis, le MHSC va de catastrophe en catastrophe. Sportivement, le club est enfoncé à la dernière place du classement depuis le début de la saison et peine à y sortir. Jean-Louis Gasset, venu en pompier de service, ne parvient pas à redresser la barre. Économiquement, ce n’est pas spécialement mieux. La crise des droits TV touche durement une grande partie des clubs français, Montpellier n’y faisant pas exception. Pour préparer la saison prochaine, Laurent Nicollin confirme vouloir ouvrir le capital du club à des investisseurs minoritaires. Une grande première dans l’histoire de la Paillade.

Laurent Nicollin bientôt aidé financièrement ?

L1 : Labrune en danger, Nicollin et Caillot au bord du KO https://t.co/T3mpdhW5hI — Foot01.com (@Foot01_com) February 13, 2025

Que le MHSC se maintienne en Ligue 1 par miracle ou descende en Ligue 2, Laurent Nicollin aura cruellement besoin d’un renfort économique pour préparer la saison prochaine. « Non, non, non, on ne souhaite pas vendre totalement le club. On cherche des partenaires pour préparer l’année prochaine. Il faut que notre chute soit moins douloureuse en fin d’année. Il nous faut préparer l’année prochaine. Nous jetons un hameçon à la mer. Cela peut aller vite, et on peut trouver avant juillet. Mais cela peut prendre du temps, car parfois rien ne mord », affirme Laurent Nicollin à Challenges. Il ouvre pour la première fois de l’histoire du MHSC les portes à un nouvel investisseur, mais exclut une vente totale du club.

Cette aide financière ne sera pas de refus, à l’heure où le club ne sait pas encore s’il passera sans encombre son audience devant la DNCG en fin de saison. Reste encore à trouver preneur.