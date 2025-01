MHSC ‍: C'est la crise, Montpellier perd Akor Adams

Dans : MHSC.

Par Quentin Mallet

Dans l’urgence financière, Montpellier n’a pas d’autres choix que d'accepter de perdre l’un de ses meilleurs joueurs, Akor Adams. L’attaquant nigérian s’apprête à s’engager au Séville FC.

Montpellier avait certainement besoin d’argent, beaucoup moins de perdre l’un de ses meilleurs joueurs. Depuis le début de la saison, les Montpelliérains sont plus qu’à la traine en championnat. Lanterne rouge du championnat de France de Ligue 1, le MHSC enchaîne les prestations toujours plus cataclysmiques, malgré une victoire surprise contre Monaco vendredi dernier. Et pour couronner le tout, le club est en grande difficulté financière. Résultat, Laurent Nicollin n’a pas d’autres choix que de laisser partir ses joueurs qui possèdent une belle cote sur le marché des transferts. C’est notamment le cas d’Akor Adams, qui s’apprête à quitter La Mosson.

Akor Adams, de Montpellier à Séville

🔴⚪️🇳🇬 More on exclusive news on Sevilla and Nigerian striker Akor Adams.



Deal set to happen for €5.5m transfer fee from Montpellier, despite links with other clubs he’s going to Sevilla as revealed.



Here we go, soon. ✅ pic.twitter.com/aSxh2W1NQ4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Entre le sud de la France et le sud de l’Espagne, il n’y a qu’un pas pour Akor Adams. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant du MHSC s’apprête à s’envoler en Andalousie, pour le Séville FC. Les deux clubs sont en discussions plus qu’avancées à propos d’un transfert de l’international nigérian. Les négociations sont même sur le point d’aboutir. Le journaliste italien spécialisé dans le mercato va même plus loin en donnant le montant de l’opération. S’il vaut 8 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, Adams est sur le point de quitter Montpellier pour la modique somme de 5,5 millions d’euros.

Malgré les liens avec d’autres clubs, cités eux aussi dans les rumeurs, c’est au Séville FC que le joueur a décidé de signer. Dans un contexte plus que délicat, Akor Adams est parvenu à inscrire 3 buts et délivrer 3 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. Reste à savoir s’il parviendra à faire son trou en Espagne. Le joueur change de dimension en signant avec le club andalou, lequel a pour objectif d’accrocher les places européennes, là où à Montpellier, la mission maintien devait être plus oppressante.