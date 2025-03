Gasset-Nicollin, réunion d'urgence à Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Deux jours après le chaos vécu à la Mosson, Jean-Louis Gasset a obtenu un rendez-vous avec Laurent Nicollin ce mardi. A 71 ans, l'entraîneur de Montpellier pourrait jeter l'éponge.

Jean-Louis Gasset ne l'avait pas caché dans la foulée de l'arrêt du match entre le MHSC et l'AS Saint-Etienne, il voulait profiter de la trêve afin de discuter avec ses dirigeants, l'entraîneur appelé au secours du club héraultais ayant déjà savoir que pour lui le maintien en Ligue 1 était désormais impossible. Le message a été reçu 100% par Laurent Nicollin, puisque L'Equipe confirme qu'une réunion est prévue dans les prochaines heures entre le propriétaire du club de Montpellier et son entraîneur afin de décider de l'avenir à donner à leur collaboration. Compte tenu de la relation très amicale que les deux hommes ont, il n'y aura pas d'éclats de voix entre Jean-Louis Gasset et son patron, même si très clairement se pose la question d'un changement d'entraîneur, cinq mois après que Gasset soit arrivé d'urgence pour remplacer Michel Der Zakarian.

Sauver Montpellier, qui va accepter cette mission impossible ?

Le quotidien sportif précise que si un changement d'entraîneur doit intervenir, ce qui est la tendance forte ce mardi matin, alors tout se règlera à l'amiable. Mais même si Laurent Nicollin décide de tout changer, cela ne changera à la situation du MHSC qui se traîne en bas de la Ligue 1 avec un effectif de joueurs apparus totalement démotivés contre l'AS Saint-Etienne, alors qu'il s'agissait d'un match crucial dans la course au maintien. Reste à connaître le nom de l'intrépide technicien qui, à huit journées de la fin de saison, et avec six points de retard sur Le Havre, barragiste, acceptera de tenter le challenge. On en saura plus dans les prochaines heures, tandis que les dirigeants montpelliérains attendent également de savoir ce que la commission de discipline de la LFP va décider suite à l'arrêt définitif du match contre l'AS Saint-Etienne alors que le MHSC était mené 0-2.