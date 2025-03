Montpellier doit battre l'ASSE ou arrêter le championnat

Dans : MHSC.

Par Mehdi Lunay

Les deux derniers de Ligue 1 se retrouvent dimanche à la Mosson. Déjà décroché, Montpellier (18e) doit battre l'ASSE (17e) pour entretenir l'espoir. Pour Jean-Louis Gasset, il en va aussi de la crédibilité de ses hommes.

Dimanche, ce ne sera pas encore Halloween mais une soirée d'épouvante attend Montpellier et Saint-Etienne. Les deux derniers de Ligue 1 s'affronteront dans un match crucial pour le maintien. Le MHSC aura bien plus la pression que son adversaire du soir. Lanterne rouge avec 15 points seulement, le club héraultais possède 5 unités de retard sur l'ASSE, 6 sur le barragiste Le Havre et 7 sur le 15e Reims. Autant dire qu'une nouvelle défaite annoncerait déjà la future relégation de l'équipe présidée par Laurent Nicollin.

L'ASSE, un adversaire à la portée de Montpellier

Présent en conférence de presse avant ce rendez-vous important, Jean-Louis Gasset a évidemment martelé qu'une victoire dimanche était indispensable. C'est un fait sur le plan comptable mais aussi sur le plan sportif selon lui. Tout en rappelant le bon travail d'Eirik Horneland à l'ASSE et sa philosophie de jeu positive, l'entraîneur montpelliérain n'imagine pas ses troupes céder face aux Verts s'ils ont un minimum d'ambition.

⚽️"Jouer le match de sa vie" pour la survie du @MontpellierHSC en @Ligue1 : les mots forts de Jean-Louis Gasset en conférence de Presse avant le match crucial de dimanche face à l'@ASSEofficiel.

Joris Chotard appelle à l'union sacrée avec les supporters. pic.twitter.com/OYVj73ajsH — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) March 14, 2025

« Ils jouent un football bien structuré, avec une vraie identité. J’ai vu leur match au Havre, ils pressent haut et prennent des risques. Ils ont recruté des joueurs pour répondre à leurs besoins offensifs, comme Cardona. C'est une bonne équipe. Mais si on ne rivalise pas contre eux, alors on n’a rien à faire en Ligue 1 », a t-il lâché devant les journalistes. Attention toutefois à ne pas offrir une source de motivation supplémentaire aux Stéphanois avec ces paroles...