Andy Delort de retour à Montpellier pour l'opération maintien

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Déterminé à sauver sa place en Ligue 1, le club de Laurent Nicollin a officialisé ce mercredi la signature d'Andy Delort. L'attaquant revient à Montpellier sous forme de prêt avec option d'achat.

« Pailladin entre 2018 et 2021, l’attaquant originaire de Sète fait son retour en Orange et Bleu en prêt avec option d’achat, avec pour mission d’aider le club pailladin à décrocher son maintien. Avec quelques autres, dont le fabuleux quatuor qu’il formait avec Florent Mollet, Téji Savanier et Gaëtan Laborde, Andy Delort incarnait ce MHSC qui gagne, qui va de l’avant et qui n’a peur de personne. Des valeurs que le club est en train de retrouver ces dernières semaines, et qui de mieux que lui pour continuer dans cette voie ? Certes, il y eut un départ difficile, dans une certaine incompréhension, mais Andy Delort est un enfant de la Région dont les statistiques sous nos couleurs (106 matchs, 47 buts et 21 passes décisives en 3 saisons) défient toute concurrence. Des chiffres qu’il est temps de faire grandir à nouveau, pour le bien du club. C’est dans cette optique, avant tout collective, qu’Andy renoue aujourd’hui le fil de son aventure montpelliéraine. Prêté avec option d’achat par le Mouloudia d’Alger, Andy Delort portera le n°7. Bon retour à toi Andy ! », annonce le MHSC dans un communiqué.