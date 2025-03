Gasset reste entraîneur de Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Après une réunion avec Laurent Nicollin, il a été décidé que Jean-Louis Gasset irait au bout de la saison comme entraîneur de Montpellier.

Apparu très marqué après l'arrêt du match entre son équipe et l'AS Saint-Etienne, dimanche après-midi, Jean-Louis Gasset avait clairement demandé à ses dirigeants de le recevoir afin de parler de son avenir immédiat. Confiant avec désolation que pour lui le MHSC était d'ores et déjà en Ligue 2, alors qu'il reste encore sept matchs, l'entraîneur de 71 ans semblait sur le départ. Ce matin, et comme convenu, Jean-Louis Gasset a été reçu par les frères Nicollin pour faire le point, et ces derniers ont fait savoir au technicien qu'ils comptaient sur lui pour sauver ce qui pouvait l'être. Du côté de Montpellier, on pense que le match contre Saint-Etienne reprendra à 0-2, et ne sera pas perdu sur tapis vert, et que tout est encore possible. Une décision qui a convaincu JLG que finalement son pessimisme de dimanche était peut-être excessif.

Gasset croit encore au maintien

Bernard Lions affirme que suite à ce rendez-vous, Jean-Louis Gasset avait retrouvé le moral et l'a fait savoir à son vestiaire. « C’est ce message de remobilisation générale que Gasset a fait passer à son staff et ses joueurs au sortir de son entrevue avec ses dirigeants. Bien que mal engagée, l'opération maintien de Montpellier n'est pas encore tout à fait perdue », explique notre confrère de L'Equipe. Profitant de la trêve internationale, et en attendant la décision finale de la Ligue de Football Professionnel, on veut encore croire au miracle du côté de la Mosson, même si le MHSC compte six points de retard sur Le Havre, barragiste.