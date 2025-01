Ben Yedder oublié, Montpellier a trouvé son sauveur

Dans : MHSC.

Bien parti pour transférer le Nigérian Akor Adams au FC Séville, Montpellier devrait compenser son départ avec l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le club héraultais, qui a démenti la piste Wissam Ben Yedder, va plutôt tenter de récupérer son ancien buteur Andy Delort, actuellement en Algérie.

Le mercato de Montpellier va s’animer. En difficulté sur le plan économique, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 a besoin de vendre. Ce qui explique le départ imminent d’Akor Adams. L’attaquant nigérian, beaucoup moins en vue cette saison, devrait prendre la direction du FC Séville dans le cadre d’un transfert à 5,5 millions d’euros. On se doute que le club héraultais ne réinvestira pas l’intégralité de la somme récoltée. Il n’empêche que Montpellier tentera de recruter un nouvel avant-centre via une opération à prix réduit.

Que les détracteurs du MHSC se rassurent, l’heureux élu ne sera pas Wissam Ben Yedder. Très critiqué à cause de cette rumeur, le président Laurent Nicollin a catégoriquement démenti un intérêt pour l’international français plombé par des poursuites judiciaires. D’après L’Equipe, Montpellier s’intéresse plutôt à son ancien buteur Andy Delort (33 ans). Ce n’est pas la première fois que le Franco-Algérien est annoncé de retour dans l’Hérault. A chaque mercato ou presque, son nom réapparaît dans l’actualité du MHSC. Et ce même si son départ à la fin de l’été 2021 avait provoqué la colère des supporters et de Laurent Nicollin.

Delort et Montpellier réconciliés

« J’ai mal vécu le départ d’Andy Delort, confiait le président de Montpellier à la revue de l’After en octobre dernier. J’aurais préféré qu’à la reprise, il vienne me voir. Tout s’entend, tout s’écoute. Mais il a été mauvais dans le timing. Je le lui ai dit. » Depuis, les deux hommes ont fait la paix. L’attaquant qui avait rejoint le Mouloudia d'Alger en septembre dernier est décrit comme la priorité de Montpellier. Le coach Jean-Louis Gasset le croit capable de mener l’équipe vers le maintien. Un défi qui ne laisse pas Andy Delort insensible alors que les discussions ne sont pas avancées à l’heure actuelle.