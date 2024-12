Téji Savanier convoqué par Laurent Nicollin

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

En répondant de manière ironique à un supporter qui le chambrait sur la dernière place de Montpellier en Ligue 1, Téji Savanier s'est mis en grand danger.

Outre le naufrage désastreux en Coupe de France contre Le Puy, qui évolue en N2, le club de Montpellier s'est retrouvé au milieu d'une polémique engendrée par son capitaine Téji Savanier. En rappelant à un supporter ironisait sur la place de lanterne rouge du MHSC, le joueur montpelliérain lui avait renvoyé son salaire au nez, à savoir 210.000 euros par mois. Une scène relayée sur les réseaux sociaux et qui a déclenché une vaste polémique, le club de Laurent Nicollin pointant du doigt Téji Savanier, tandis que ce dernier présentait ses excuses, conscients que sa réponse au supporter était choquante. Pour les groupes de supporters du MHSC, cela était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, ces derniers mettant en ligne un très long communiqué pointant du doigt tout ce qui n'allait plus au sein du club héraultais.

Laurent Nicollin a demandé à voir TÉJI SAVANIER à la reprise !!



Même si aucune décision n’a été prise, la question du brassard sera sur la table… le concerné en est conscient !! #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 25, 2024

Concernant Téji Savanier, l'affaire pourrait toutefois ne pas en rester là. Même si le propriétaire du club n'envisage pas de placer ce dernier sur la liste des transferts, ce que certains réclament, Laurent Nicollin pourrait toutefois prendre une première décision symbolique. À en croire Mohamed Toubache Ter, le fils de Louis Nicollin va rencontrer le milieu de terrain de 33 ans dès la reprise de l'entraînement, et il est probable que ce dernier va se voir retirer le brassard de capitaine du MHSC. Une sanction plus symbolique qu'autre chose, mais qui est un message envoyé par Nicollin Jr à son joueur vedette et à l'ensemble des joueurs montpelliérains au moment où le dernier de Ligue 1 espère encore sauver sa place dans l'élite.