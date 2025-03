Les ultras envoient Montpellier en L2, le verdict de Pierre Ménès

Dans : MHSC.

Par Alexis Rose

Ce dimanche après-midi, Montpellier disputait son match de la dernière chance pour tenter de garder espoir dans la lutte pour son maintien en Ligue 1. Sauf que le MHSC a sombré dans les grandes largeurs face à son principal concurrent, l’AS Saint-Etienne…

Sur le terrain d’abord, vu que même à 11 contre 10 après l’expulsion de Bernauer juste avant la mi-temps, le club héraultais était mené 0-2 sur un doublé de Stassin… Mais aussi dans les tribunes, où les ultras du MHSC ont provoqué l’arrêt définitif de cette rencontre comptant pour la 26e journée de championnat. En mettant le feu, au sens propre comme au figuré à leur tribune, les supporters du MHSC ont vraiment tiré une balle dans le pied de leur club, voire même pire d’après Pierre Ménès. « Montpellier était déjà sportivement mort. Le kop de la Mosson a mis les clous sur le cercueil par leur bêtise crasse et leur violence. Ces mecs ne méritent pas un club de foot. Et vu le contexte actuel la sanction va être terrible », a balancé le journaliste sur les réseaux sociaux.

Le MHSC risque une grosse sanction

Montpellier était déjà sportivement mort. Le kop de la Mosson a mis les clous sur le cercueil par leur bêtise crasse et leur violence. Ces mecs ne méritent pas un club de foot. Et vu le contexte actuel la sanction va être terrible — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 16, 2025

Si Montpellier pourrait perdre son match sur tapis vert contre Sainté, un dénouement qui semblait déjà inéluctable si le match avait été à son terme, le club de Laurent Nicollin pourrait également écoper d’une lourde sanction de la part la LFP. Jusqu’au retrait de points ? Ceci serait en tout cas la goutte d’eau qui ferait déborder le vase et qui emmènerait le MHSC directement en L2, alors que Montpellier n’avait déjà pas besoin de sanction... Relégué à huit points (voire plus si sanction) du premier non-relégable, Reims, à huit journées de la fin, le MHSC semble donc destiné à finir sa course en L2 à l’issue d’une saison cauchemardesque sur tous les points…