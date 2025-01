La piste Ben Yedder fait scandale, Montpellier abandonne

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle, Wissam Ben Yedder est libre de tout contrat et récemment, son nom a été associé à Montpellier. Une fausse piste selon le club héraultais.

Auteur de 20 buts avec l’AS Monaco la saison dernière, Wissam Ben Yedder est sans contrat depuis le début de la saison. Il faut dire que l’international français (19 sélections) a eu de gros soucis avec la justice. Condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle, le natif de Sarcelles n’a pas interdiction de pratiquer le football au haut niveau mais logiquement, les clubs ne se bousculent pas pour le recruter. Ces dernières semaines, un potentiel retour en Ligue 1 a tout de même été évoqué pour l’ancien capitaine monégasque. Lanterne rouge du championnat, Montpellier a été cité comme un prétendant à sa signature.

Laurent Nicollin dément la rumeur Ben Yedder

Ben Yedder à Montpellier, oui mais à une condition https://t.co/Eu2SJXyL5B — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2025

Une rumeur farfelue selon Laurent Nicollin, qui a démenti auprès de Daniel Riolo la potentielle venue de Wissam Ben Yedder au MHSC. « Sur le fait que Montpellier y ait pensé, Laurent Nicollin m'a contacté et m'a dit : 'je ne comprends pas comment cette histoire a pu sortir'. Je m'en veux un peu parce qu'il suffisait que je lui envoie un message mais cette histoire a tellement été relayée par plein de médias comme quoi Montpellier s'intéressait à ce joueur. Et j'étais bouche bée quand il m'a dit ça. Laurent Nicollin me dit : 'comment ça a pu sortir ? Je vous jure que pas une seconde, on a pensé à prendre ce joueur’. Lui me dit qu'il n'y a jamais pensé et que personne au club ne va y penser » a révélé le journaliste de RMC, pour qui Laurent Nicollin n’a donc jamais eu l’intention de faire venir Wissam Ben Yedder à Montpellier lors de ce mercato hivernal.

Son nom avait pourtant été glissé à Jean-Louis Gasset lors d’une interview au micro de DAZN il y a quelques jours et le coach du MHSC n’avait pas démenti cette rumeur. Mais les réactions indignées de nombreux supporters et observateurs ont peut-être convaincu Montpellier de vite lâcher l’affaire en ce qui concerne une potentielle arrivée de Wissam Ben Yedder au club.