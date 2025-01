Ben Yedder à Montpellier, oui mais à une condition

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ de l’AS Monaco en juin dernier, Wissam Ben Yedder est bien ciblé par Montpellier lors de ce mercato hivernal. Mais l’international français ne rejoindra le club héraultais qu’à une seule condition.

Malgré ses ennuis judiciaires, Wissam Ben Yedder intéresse Montpellier, en grand danger en Ligue 1 et qui a besoin d’un buteur chevronné pour se maintenir sur le gong lors de cette seconde partie de saison. Spécialiste des opérations de ce type, Jean-Louis Gasset sait qu’il a besoin d’un attaquant expérimenté pour atteindre son objectif. Après avoir fait briller Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille l’an passé, l’entraîneur de 71 ans aimerait refaire le coup mais cette fois avec Wissam Ben Yedder au MHSC.

Libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco en juin, l’international français, conscient de la précarité de sa situation après ses problèmes avec la justice, ne sera pas gourmand au niveau de son salaire. Mais le club héraultais a-t-il les moyens de faire venir Wissam Ben Yedder, même si ce dernier fait de gros efforts salariales ? Jean-Louis Gasset a répondu à cette question au micro de DAZN après la défaite du MHSC contre l’OL, affirmant simplement que Montpellier était dans l’obligation de vendre avant de recruter cet hiver.

Gasset fixe les conditions d'une arrivée de Ben Yedder

« Ben Yedder ? C'est ce type de joueur qu'on cherche, un joueur confirmé, un buteur. Il y en a d'autres. Mais pour ça, il faut qu'on vende des joueurs. Je l'ai toujours dit : on prendra là où on vendra. Donc on va passer un mois de janvier terrible (rires). Pas des arrivées sans des départs ? Je ne pense pas » a glissé au micro de DAZN l’entraîneur de Montpellier, confirmant à demi-mot son intérêt pour Wissam Ben Yedder, mais qui explique que son club doit vendre avant de pouvoir foncer sur le buteur qui a notamment brillé à Toulouse ou encore au FC Séville durant sa carrière. Du côté de Montpellier, on espère bien sûr qu’une solution sera trouvée pour faire venir un attaquant de ce calibre et cela même si sur le plan moral, tout le monde ne s’y retrouvera pas au vu des condamnations dont Wissam Ben Yedder a fait l’objet récemment.