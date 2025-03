Montpellier en Ligue 2, un entraineur se place

Dans : MHSC.

Par Quentin Mallet

Sauf miracle, Montpellier devrait descendre en Ligue 2 à l’issue d’une saison complètement ratée. Pour remplacer Jean-Louis Gasset, lequel ne continuera pas après la fin de son contrat, Laurent Nicollin a reçu un très gros appel du pied d’un ancien entraineur de Ligue 1.

Après la déroute face à Saint-Etienne lors d’un match qui restera dans les annales de cette saison pour son côté tragique, Jean-Louis Gasset a fait savoir à sa direction qu’il voulait quitter son poste d’entraineur de Montpellier. Une demande refusée par Laurent Nicollin qui veut qu’il continue jusqu’au bout avant de partir définitivement à la retraite. Pour autant, les dirigeants montpelliérains doivent d’ores et déjà travailler sur la saison prochaine. Heureusement pour eux, un entraineur qui connait bien la Ligue 1 a fait un très gros appel du pied pour remplacer Gasset. Que le club se maintienne dans l’élite où qu’il descende en Ligue 2.

Montpellier attire, même en Ligue 2

Gasset reste entraîneur de Montpellier https://t.co/D885TU0Z1r — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

Au micro d’ICI Hérault, Stéphane Moulin, ancien entraineur phare d’Angers, a proposé sa candidature pour le poste d’entraineur de Montpellier qui deviendra vacant après le départ de Jean-Louis Gasset. « Comment pourrait-on ne pas être intéressé par un club comme Montpellier qui a une histoire et représente une place forte du foot français. Donc évidemment qu’un contact avec le club montpelliérain pour moi ce serait d’abord un honneur, une fierté. C’est un endroit dans lequel j’aimerais, pourquoi pas, me retrouver. Le football à Montpellier est une institution et si jamais Montpellier retourne en Ligue 2, je pense que sa place n’est pas à ce niveau-là. Donc participer à un challenge comme celui-ci et pouvoir redonner ses lettres de noblesse à ce club-là, évidemment que c’est hyper intéressant, passionnant et motivant », a déclaré celui qui est libre depuis la fin de son aventure à Caen en 2023. Un problème déjà résolu pour Nicollin ?