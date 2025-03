Montpellier ‍: Loïc Tanzi se fait recadrer

Dans : MHSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, la rencontre entre Montpellier et l'AS Saint-Etienne n'a pu aller à son terme. Les supporters héraultais ont dépassé les bornes en tribunes, de quoi provoquer l'arrêt définitif du match.



Montpellier est plus que jamais en danger en cette fin de saison de Ligue 1. Les Héraultais sont derniers du championnat et viennent d'être plongés dans de nouveaux problèmes par leurs supporters. Lors de la réception de Saint-Etienne dimanche à la Mosson, certains Ultras ont jeté des fumigènes sur la pelouse à la 53e minute de jeu, alors que les Verts menaient 2 buts à 0. De quoi entrainer l'arrêt définitif de la rencontre. Pour Loïc Tanzi, le comportement des fans de football est à revoir. « C'est du foot, y'en a marre. (...) On a plus envie d'aller au stade pour voir ce genre de choses. Ils sont tous cagoulés en plus, on a l'impression d'être sur un scène de guerre. (...) Les supporters méritent d'avoir un stade vide jusqu'à la fin de la saison ». De quoi faire dégoupiller Mohamed Toubache-Ter.

Que du football ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MHSC (@mhscofficiel)

Sur son compte X, le consultant a en effet tenu à réagir à la sortie du journaliste sur le plateau de L'Equipe de Greg. Selon lui, elle est déconnectée de la réalité : « Il faut condamner les violences, pas de débat possible. En revanche, ce propos miséreux « ce n’est que du foot » ras le bol. Va dire cela à ces salariés qui vont perdre leur boulot car L2. Va dire cela à ces supporters en pleurs. PS : ce n’était qu’une banderole ». Toujours est-il que Montpellier risque de perdre la rencontre face à Saint-Etienne sur tapis vert, alors que le score était de 2 buts à 0 pour le club du Forez, qui était réduit à 10. Les prochaines semaines s'annoncent lourdes pour le moral au MHSC. Après la trêve internationale, le club héraultais se déplacera sur la pelouse d'Auxerre en Ligue 1.