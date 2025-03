Débandade à Montpellier, Gasset prend la porte

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

La saison de Montpellier vire à la catastrophe après l’interruption définitive du match contre l’ASSE dimanche après-midi, alors que les hommes de Jean-Louis Gasset étaient menés au score (0-2).

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 15 points en 25 journées, Montpellier n’a quasiment plus aucun espoir de sauver sa place dans l’élite. Appelé à la rescousse au mois d’octobre pour succéder à Michel der Zakarian, Jean-Louis Gasset a cette fois échoué dans sa mission comando. Et après les incidents survenus dimanche soir à la Mosson, rien ne dit que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille restera sur le banc du MHSC jusqu’à la fin de la saison. S’il assure qu’il « n’en veut pas » aux Ultras qui ont provoqué l’interruption définitive de la rencontre, il a tout de même laissé planer le doute quant à sa présence sur le banc de Montpellier jusqu’à l’ultime journée du championnat.

Gasset prêt à partir immédiatement ?

Jean-Louis Gasset "va réfléchir" pour savoir s'il reste en poste ou pas sur cette fin de saison. Il acte la relégation du #MHSC en Ligue 2 et "n'en veut pas" aux Ultras malgré leurs débordements qui ont entraîné l'arrêt du match contre Saint-Etienne. pic.twitter.com/isrgMok0qS — ici Hérault (@iciherault) March 16, 2025

« J’ai honte oui, bien sûr que j’ai honte. J’y croyais. Mais quand on n’arrive pas à notre objectif dans la vie, ça fait toujours mal. Si dans un match comme ça, où l’on joue la survie du club, on n’est pas capables de mettre beaucoup plus d’ingrédients que ce que l’on a mis, à un moment, je me dis que la mission est peut-être impossible. Aujourd’hui, on est obligés de reconnaître que la mission est ratée et qu’on n’avait pas le niveau de la Ligue » a d’abord regretté Jean-Louis Gasset avant de poursuivre.« Je n’ai pas tout bien fait, mais j’y ai mis tout mon coeur. Et tout mon savoir, même si peut-être que je suis un has been du foot. Partir avant la fin de la saison ? Je vais me poser la question. J’ai réussi d’autres missions avant, et des plus belles. Mais celle-là, la dernière, elle me tenait à coeur » se désole Jean-Louis Gasset, lequel devrait donc partir à la retraite sur un échec. Mais cette fois, la mission semblait presque impossible au vu du retard accumulé en championnat et avec un effectif aussi limité.