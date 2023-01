Sous la menace, Monaco peut disparaître des écrans

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

A cause du sponsor maillot de l’Atalanta Bergame, Plus500, une plateforme de transactions financières, le diffuseur beIN Sports n’est plus autorisé à retransmettre les matchs de la Dea. Cette mesure pourrait bien toucher la Ligue 1, et plus précisément l’AS Monaco qui possède un partenaire similaire.

Le match de Serie A entre la Juventus Turin et l’Atalanta Bergame (3-3) a offert un beau spectacle dimanche dernier. Malheureusement pour les amateurs du championnat italien, la partie n’était pas retransmise en France. Le diffuseur habituel beIN Sports avait bien annoncé la rencontre dans sa programmation. Mais la chaîne a dû s’abstenir suite à une décision de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

L'ASM comme l'Atalanta ?

En effet, la diffusion des matchs de l’Atalanta Bergame a été interdite à cause du sponsor de la Dea, Plus500. On parle d’une plateforme de transactions financières à risque et pour lesquelles les clients français ne seraient pas couverts si l'entreprise venait à faire faillite. En cas de diffusion non autorisée, beIN Sports s’expose donc à une amende pouvant grimper jusqu’à 100 000 euros par manquement constaté. La facture aurait pu grimper jusqu’à 2 millions d’euros si la chaîne avait décidé de retransmettre tous les matchs de l’Atalanta Bergame jusqu’à la fin de la saison, sans tenir compte de la décision rendue.

📺⚽️❌ beIN Sports n'est plus autorisée à diffuser les matches de l'Atalanta Bergame, au sponsor maillot (Plus500) prohibé en France. Une situation inédite qui pourrait éventuellement toucher la Ligue 1 #Médias https://t.co/Uiur0m6ThG — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 25, 2023

Reste à savoir si ce cas pour le moment unique en France aura des répercussions sur la Ligue 1. Car dans notre championnat, l’AS Monaco, dont le maillot affiche le logo d’eToro depuis l’été 2021, possède un sponsor qui propose lui aussi des investissements à risque. Pour le moment, L’Equipe assure que le club de la Principauté ainsi que les diffuseurs Prime Video et Canal+ n’ont pas été alertés à ce sujet. Compte tenu de la longueur des procédures, les matchs de l’ASM ne devraient pas être menacés avant des années.