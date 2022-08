Officiel : Mohamed Camara signe à Monaco

AS Monaco FC

Au lendemain du nul contre Rennes, l'AS Monaco a officialisé la venue de Mohamed Camara, lequel est désormais lié jusqu'en 2027 avec le club de la Principauté. Mohamed Camara arrive en provenance du Red Bull Salzbourg où le milieu international malien de 22 ans (15 sélections, 3 buts) a brillé.

« Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l’AS Monaco. Après ma formation au Mali, j’ai eu l’opportunité de vivre de très belles saisons au sein du Red Bull Salzbourg, où je me suis aguerri et où j’ai pu vivre une magnifique première expérience en Europe. Désormais, je suis pleinement concentré dans cette nouvelle étape de ma carrière et j’ai hâte, avec l’ensemble de mes nouveau coéquipiers, de relever les nombreux défis qui vont rythmer notre saison », s'est réjoui Mohamed Camara.