Officiel : Frank Passi débarque en adjoint de Thierry Henry à Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

En attendant le marché des transferts, Thierry Henry a la volonté affichée d’étoffer son staff. Il a déjà fait venir quelques éléments, et obtient un nouveau renfort. En effet, Frank Passi a rejoint l’AS Monaco pour être l’adjoint du champion du monde 1998. L’ancien coach de Marseille et de Lille s'est engagé avec le club de la Principauté, après 18 mois sans entrainer, puisqu’il avait cédé sa place à Marcelo Bielsa à la fin de la saison 2016-17 à Lille.

« Passé par Marseille ou Lille, Franck Passi (52 ans) connaît bien le Championnat de France et le rôle d’entraîneur adjoint qu’il a notamment exercé auprès de Marcelo Bielsa. Auparavant Franck Passi a eu une carrière de joueur bien remplie. L’ancien milieu de terrain a disputé plus de 500 matchs professionnels et a porté le maillot rouge et blanc durant la saison 1993-1994 », a fait savoir l’ASM.