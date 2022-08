Monaco : Volland sur la touche un mois

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Touché à la cheville après son but face au PSG dimanche soir, Kevin Volland est fixé sur son sort. L'attaquant allemand loupera un mois de compétition avec l'AS Monaco.

Sa grimace juste après son but en disait long sur sa douleur et laissait présager le pire. Kevin Volland n'avait pas pu fêter son but comme il le voulait dimanche soir face au PSG. Il a ressenti une vive douleur à la cheville droite qui l'a obligé à quitter ses partenaires dans les minutes suivantes. Le verdict est finalement tombé et a été révélé ce mardi par son entraîneur, Philippe Clément. Quatre semaines loin des terrains, soit un mois, voilà ce qui attend Volland. « Ce n'est pas bon pour Kevin. Mais ce n'est pas aussi grave que ce qu'on pensait après le match. Même s'il est compliqué de faire une évaluation, on pense qu'il sera absent autour de quatre semaines », a réagi le Belge en conférence de presse.