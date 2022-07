Monaco s’offre une attaque de stars

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Qualifiée pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, l’AS Monaco renforce son secteur offensif avec des joueurs confirmés. Après l’ailier japonais Takumi Minamino, c’est l’attaquant du Torino Andrea Belotti qui devrait débarquer sur le Rocher.

Sans faire de bruit, l’AS Monaco pourrait réaliser un recrutement de grande qualité. Le club de la Principauté, qui se prépare à disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, a déjà réalisé un joli coup en attirant l’ailier japonais Takumi Minamino, en manque de temps de jeu sous les ordres de Jürgen Klopp à Liverpool. Et le récent troisième de Ligue 1 semble bien parti pour récidiver en Italie. A en croire le quotidien La Repubblica, l’AS Monaco va enregistrer la signature d’Andrea Belotti.

Repubblica : #Monaco propose un contrat de 3 ans avec un salaire de 3,5M à Belotti, qui devrait accepter 👇🏻 pic.twitter.com/03d4dtZ4Hd — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 2, 2022

L’attaquant de 28 ans se retrouve libre après son passage remarqué au Torino. Une situation dont les Monégasques auraient profité pour le convaincre avec un contrat de trois ans, assorti d’un salaire estimé à 3,5 millions d’euros par saison. Il s’agirait encore d’une belle opération pour l’AS Monaco, même s’il est vrai qu’Andrea Belotti ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. L’Italien vient de terminer une saison plutôt décevante durant laquelle il n’a inscrit que huit buts et délivré deux passes décisives en Serie A, la faute notamment à deux blessures importantes.

Quand Belotti valait 100 M€

Ce n’est pas un hasard si des cadors européens ne se sont pas jetés sur lui. Il faut tout de même rappeler que l’avant-centre était l’un des joueurs les plus convoités il y a encore quelques années. Pendant qu’il enfilait les buts avec le Torino, ses dirigeants se permettaient de réclamer 100 millions d’euros pour son transfert, à une époque où le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs intéressés. Dans une autre forme, on pourrait bien retrouver Andrea Belotti en Ligue 1 quelques années plus tard.